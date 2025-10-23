Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам выигранного матча с «Байером».

Команды во вторник встречались в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Парижане разгромили соперника со счетом 7:2.

Сафонов всю игру провел в запасе.

«Всем привет, возвращаюсь после застоя. Немного поздно, но поздравляю с победой всех, кто болел за «ПСЖ», а всех, кто просто смотрел наш матч, с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол», – написал российский голкипер в своем телеграм-канале.