Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2

Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2

Вчера, 22:33
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост по итогам выигранного матча с «Байером».

  • Команды во вторник встречались в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
  • Парижане разгромили соперника со счетом 7:2.
  • Сафонов всю игру провел в запасе.

«Всем привет, возвращаюсь после застоя. Немного поздно, но поздравляю с победой всех, кто болел за «ПСЖ», а всех, кто просто смотрел наш матч, с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол», – написал российский голкипер в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Кафанов сказал, как изменился Сафонов без игровой практики в «ПСЖ» 4
Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ» 1
Сафонову посоветовали уходить из «ПСЖ» 1
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов ПСЖ Байер Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1761249405
_ твой матч был на лавке, глупо думать, что публикация своих идиотских постов, делают тебя причастным к победе)))
Ответить
Интерес
1761250006
Молчал бы лучше.
Ответить
Главные новости
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»
Вчера, 23:47
1
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров
Вчера, 23:23
1
Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола
Вчера, 23:01
9
Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2
Вчера, 22:33
2
Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»
Вчера, 22:22
4
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
8
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
Вчера, 21:37
1
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»
Вчера, 21:29
3
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала»
Вчера, 21:09
2
Только одна команда ни разу не выиграла в основное время в Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 20:55
Все новости
Все новости
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 19:19
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:47
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 3-го тура общего этапа
Вчера, 15:15
Хаби Алонсо повторил достижение Анчелотти и Моуринью
Вчера, 13:57
Игрок с 241 матчем в РПЛ – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов
Вчера, 11:25
Только 2 команды из 36 не набрали очков за 3 тура Лиги чемпионов
Вчера, 09:29
3
Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»
Вчера, 08:48
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 3 туров
Вчера, 00:39
1
Лига чемпионов. «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» разгромили соперников
Вчера, 00:02
Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0) и вышел в лидеры
22 октября
Лига чемпионов. Осимхен оформил дубль за «Галатасарай» в ворота российского вратаря (3:1)
22 октября
2
Моуринью высказался о третьем поражении подряд «Бенфики» в ЛЧ: «Команда сломалась»
22 октября
1
Энрике прокомментировал 7:2 «ПСЖ» с «Байером»
22 октября
Реакция главного тренера «Кайрата» на первое очко в Лиге чемпионов
22 октября
4
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико» со счетом 4:0
22 октября
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
21 октября
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
21 октября
6
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов
21 октября
2
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
21 октября
В Лиге чемпионов получена самая ранняя красная карточка
21 октября
1
Президент «Кайрата» высказался о матче с «Реалом»
21 октября
Где смотреть матч «Бавария» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Челси» – «Аякс»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Айнтрахт» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Реал» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Монако» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
21 октября
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Арсенал» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 