Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пономарев прокомментировал смерть Шустикова

Сегодня, 17:31

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на смерть Виктора Шустикова.

  • Он умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.
  • Шустиков всю карьеру провел в «Торпедо» – с 1958 по 1972 год.
  • С 427 матчами он остается рекордсменом клуба по числу игр.
  • Виктор – финалист Кубка Европы 1964 года. Из того состава сборной СССР в живых остался только 78-летний Эдуард Малофеев.

«Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение. При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть.

Витя здорово играл за «Торпедо» и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь», – сказал Пономарев.

Еще по теме:
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА 5
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции 5
Пономарев жестко прошелся по «Динамо» Карпина: «Какая-то случайность» 2
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Торпедо Пономарев Владимир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоСалах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле»
18:50
ВидеоМесси продлил контракт с «Интером Майами»
18:37
1
Лещук ответил на критику Быстрова
18:18
1
Заявление полиции об избиении пешехода футбольным судьей в Казани
18:06
8
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17:47
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
ВидеоСтанкович обрадовался подарку от девушки и сказал, что он жирный
17:17
1
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Рахимов ответил на требования болельщиков уволить его из «Рубина»
16:54
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления судьи Кукуяна на «Лукойл Арене»
19:00
Рахимов высказался о форме Кузяева
18:35
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
17:56
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
17:39
2
Пономарев прокомментировал смерть Шустикова
17:31
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
17:05
2
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
16:47
8
Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»
16:29
1
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
15:57
2
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
15:30
5
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
15:03
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
14:28
6
«Спартак» отверг аргентинского тренера
13:45
27
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
13:25
5
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
13
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
21
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
15
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
13
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
8
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
32
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 