Пономарев прокомментировал смерть Шустикова

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на смерть Виктора Шустикова.

Он умер после продолжительной болезни в возрасте 86 лет.

Шустиков всю карьеру провел в «Торпедо» – с 1958 по 1972 год.

С 427 матчами он остается рекордсменом клуба по числу игр.

Виктор – финалист Кубка Европы 1964 года. Из того состава сборной СССР в живых остался только 78-летний Эдуард Малофеев.

«Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение. При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть.

Витя здорово играл за «Торпедо» и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь», – сказал Пономарев.