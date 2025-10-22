Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал селекционеров клуба.

Ранее появилась информация, что ЦСКА в летнее трансферное окно подписал трех футболистов без согласования с главным тренером. Речь идет о Лионеле Верде, Даниэле Руисе и Рамиро Ди Лусиано.

«Полнейший идиотизм, что в ЦСКА есть игроки, которых не согласовали с тренером. Как вообще так может быть? Есть селекционные отделы и агенты, которые бабки зарабатывают. Стопроцентная коррупция. Надо привлекать к ответственности за это безобразие.

Тренер – это главное, его слово должно быть последним. Раньше тренеры сами ездили на игры, сами инкогнито просматривал футболистов, потому что никому не доверяли. А сейчас с тренером даже не советуются и привозят футболистов. До сих пор в это трудно поверить, но это есть. Это же глупость!

Надо заставлять платить штраф тех, кто привозит футболистов, которые в основе не играют. На этом сразу все закончится. А лучше вообще такую практику запретить. Нужно, чтобы кто-то с самого верха гавкнул. Мне просто обидно за это безобразие», – сказал Пономарев.