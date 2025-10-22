Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА

Сегодня, 13:36
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил результаты команды в этом сезоне. Армейцы под руководством Фабио Челестини занимают третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграли группу в Кубке.

– ЦСКА занял первое место в группе Кубка России и идет в топ-3 в РПЛ. Как вам промежуточные итоги?

– Ключевое слово в вашем вопросе – «промежуточные». Конечно, их тоже надо подводить, но нельзя делать далеко идущих прогнозов. Скажу банальную вещь: сейчас мы идем от матча к матчу. Видим, как бывает сложно – от «Локомотива» получили болезненное поражение. Будем стараться оправдать ожидания болельщиков. Сейчас делать прогнозы и говорить, что только так и не иначе, было бы самонадеянно.

– Довольны работой Челестини на этом отрезке?

– Когда Николич покинул клуб, была сложная ситуация. В течение буквально двух недель нужно было принять стратегическое решение. И мы, безусловно, довольны. Команда с Челестини начала с места в карьер и победила в Суперкубке, когда еще, возможно, Фабио даже не всех футболистов успел оценить и познакомиться поближе. Затем команда набрала хороший ход, какой-то период мы лидировали в РПЛ. Поэтому, безусловно, довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини.

Еще по теме:
Названы два российских футболиста, готовых к отъезду в Европу
Бубнов поставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА 1
Дзюба – о голе ЦСКА: «Цирк или аут?» 11
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1761130140
Когда Рубин или Балтика или Динамо Махачкала играет в простой, я бы сказал дешёвый футбол бей-беги, только на контратаках и стандартах в ожидании ошибки соперника я не возражаю. Эти клубы не имеют значительного бюджета и сбалансированного классного состава. А вот когда ЦСКА играет в такой дешёвый футбол это безобразие! В матче с Локо, обратили внимание, когда у ЦСКА не удавались контратаки и армейцам приходилось переходить в позиционную, массированную атаку, то игроки ЦСКА вообще не знали что с мячом делать! И это в команде высшей лиги! Позиционные атаки тренерским составом ЦСКА не наигрываются на тренировках, для них этого элемента футбола вообще не существует! В отличии от ЦСКА, игроки Локо в позиционных атаках действовали изобретательно, умело и быстро!
Ответить
Главные новости
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер
15:57
Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
15:32
3
Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»
15:19
2
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции
15:13
3
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова
14:40
2
Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб
14:26
3
Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ»
14:14
ФотоГубернатор Ростовской области встретился с игроками «Ростова»: «Поговорили откровенно»
14:04
Генич назвал победителя РПЛ-25/26
13:50
3
Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА
13:36
2
Все новости
Все новости
Бубнов оценил шансы ЦСКА на чемпионство
15:44
Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб
14:26
2
ФотоГубернатор Ростовской области встретился с игроками «Ростова»: «Поговорили откровенно»
14:04
Генич назвал победителя РПЛ-25/26
13:50
3
Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА
13:36
2
Названы два российских футболиста, готовых к отъезду в Европу
13:29
2
«Совсем беда»: Генич удивлен новым главным тренером «Спартака»
13:16
9
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
13:11
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА
12:27
1
Экс-защитник «Рубина» Навас охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»
12:20
«Ну какой «Локомотив»? Мостовой назвал народную команду
11:57
9
Шалимов определил главную проблему «Динамо»
11:30
1
Стали известны планы «Акрона» на Дзюбу
11:18
Бубнов назвал недоразумением сумасшедший гол Воробьева
11:12
12
Смолов раскрыл, почему «Спартак» не увольняет Станковича: «Удобная позиция руководства»
10:56
12
Реакция ветерана СССР на предложение убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
10:29
1
Семшов посмеялся над «Спартаком»: «Международная команда»
10:15
2
Станкович рассказал о своей проблеме в «Спартаке»
09:41
2
Обращение Бабича к фанатам «Спартака» после тяжелой травмы
09:16
6
Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
01:07
4
Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака»
00:53
3
Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»
00:12
8
Погребняк оценил кандидатуру будущего тренера «Спартака»
Вчера, 22:51
1
Билялетдинов – о будущем тренере «Спартака»: «Откуда вы его выкопали?»
Вчера, 22:10
5
Станкович отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:47
3
Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога
Вчера, 21:21
3
Названа дата возвращения Акинфеева в строй после травмы
Вчера, 20:33
Пономарев жестко прошелся по «Динамо» Карпина: «Какая-то случайность»
Вчера, 19:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 