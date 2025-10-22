Бабаев дал оценку работе Челестини в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил результаты команды в этом сезоне. Армейцы под руководством Фабио Челестини занимают третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграли группу в Кубке.

– ЦСКА занял первое место в группе Кубка России и идет в топ-3 в РПЛ. Как вам промежуточные итоги?

– Ключевое слово в вашем вопросе – «промежуточные». Конечно, их тоже надо подводить, но нельзя делать далеко идущих прогнозов. Скажу банальную вещь: сейчас мы идем от матча к матчу. Видим, как бывает сложно – от «Локомотива» получили болезненное поражение. Будем стараться оправдать ожидания болельщиков. Сейчас делать прогнозы и говорить, что только так и не иначе, было бы самонадеянно.

– Довольны работой Челестини на этом отрезке?

– Когда Николич покинул клуб, была сложная ситуация. В течение буквально двух недель нужно было принять стратегическое решение. И мы, безусловно, довольны. Команда с Челестини начала с места в карьер и победила в Суперкубке, когда еще, возможно, Фабио даже не всех футболистов успел оценить и познакомиться поближе. Затем команда набрала хороший ход, какой-то период мы лидировали в РПЛ. Поэтому, безусловно, довольны работой тренерского штаба во главе с Челестини.