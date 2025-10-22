Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами

«Барселона» опубликовала заявление по случаю сорвавшейся игры с «Вильярреалом» в США.

Матч 17-го тура Примеры должен был пройти 20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Перенос в качестве исключения согласовали УЕФА и Ла Лига.

Во вторник стало известно об отмене мероприятия по просьбе организаторов.

«Барселона» уважает и соблюдает решение об отмене матча против «Вильярреала» в Майами в рамках 17-го тура Ла Лиги, точно так же, как клуб уважал и соблюдал изначальное решение о проведении этого матча [в США].

ФК «Барселона» сожалеет об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке, способном расти и генерировать ресурсы на благо всех.

Клуб ценит поддержку и безоговорочную привязанность, которые он получил от наших болельщиков в Соединенных Штатах, и глубоко сожалеет, что они не смогут посетить официальный матч в этой стране», – говорится в заявлении.