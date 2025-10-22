Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами

Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами

Сегодня, 00:41

«Барселона» опубликовала заявление по случаю сорвавшейся игры с «Вильярреалом» в США.

  • Матч 17-го тура Примеры должен был пройти 20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
  • Перенос в качестве исключения согласовали УЕФА и Ла Лига.
  • Во вторник стало известно об отмене мероприятия по просьбе организаторов.

«Барселона» уважает и соблюдает решение об отмене матча против «Вильярреала» в Майами в рамках 17-го тура Ла Лиги, точно так же, как клуб уважал и соблюдал изначальное решение о проведении этого матча [в США].

ФК «Барселона» сожалеет об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке, способном расти и генерировать ресурсы на благо всех.

Клуб ценит поддержку и безоговорочную привязанность, которые он получил от наших болельщиков в Соединенных Штатах, и глубоко сожалеет, что они не смогут посетить официальный матч в этой стране», – говорится в заявлении.

Еще по теме:
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов 1
Лига чемпионов. «Барселона» уничтожила «Олимпиакос», «Кайрат» набрал первое очко
Источник: сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Вильярреал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости
01:23
Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
01:07
Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака»
00:53
Лапочкин – о первом пенальти в матче ЦСКА – «Акрон»: «Ни в одном чемпионате никто такой не назначил бы»
00:27
Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»
00:12
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
Вчера, 23:54
1
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
Вчера, 23:45
4
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
Вчера, 23:35
2
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
Вчера, 23:23
4
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:43
16
Все новости
Все новости
Реакция «Барселоны» на отмену исторического матча в Майами
00:41
Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности
Вчера, 23:00
«Реал» обратился в КОНКАКАФ из-за «Барселоны»
Вчера, 19:30
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
Вчера, 17:46
7
У «Реала» шесть травмированных защитников перед Эль Класико
Вчера, 15:00
2
Один из главных талантов «Реала» покинет клуб в январе
Вчера, 12:10
Даниил Медведев назвал лучших футболистов мира
Вчера, 00:29
1
36-летний чемпион мира готов перейти в «Барселону»
20 октября
4
ФотоТоп-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt
20 октября
1
Флик ответил, помогают ли судьи «Реалу»
20 октября
2
Примера. «Реал» обыграл на выезде «Хетафе» (1:0) и вышел в лидеры, соперник был вдевятером
19 октября
«Барселона» сыграет в Эль Класико без главного тренера
19 октября
Примера. Гол экс-зенитовца не спас «Жирону» от поражения от «Барселоны» (1:2), Флика удалили
18 октября
1
Ямаль перестанет давать бесплатные автографы: подробности
17 октября
5
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
17 октября
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
17 октября
2
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением
17 октября
3
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико
17 октября
16
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
17 октября
2
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
17 октября
3
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
16 октября
Лучшие игроки мира по созданию голевых моментов
16 октября
2
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
15 октября
3
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
15 октября
1
«Барселона» продлила контракт с основным полузащитником
15 октября
«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда
14 октября
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака»
13 октября
3
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
13 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 