Исторический матч «Барселоны» в США отменен: подробности

Игра 17-го тура Примеры между «Барселоной» и «Вильярреалом» пройдет не в Майами.

На фоне протестов организаторы решили отменить проведение матча 20 декабря, сославшись на нехватку времени для качественной подготовки мероприятия.

«Ла Лига глубоко сожалеет, что этот проект, представлявший собой историческую и уникальную возможность для интернационализации испанского футбола, не может быть реализован.

Проведение официального матча за пределами наших границ стало бы решающим шагом в глобальном расширении нашего чемпионата, усилив международное присутствие клубов, повысив узнаваемость игроков и укрепив бренд испанского футбола на таком стратегическом рынке, как США», – говорится в официальном заявлении.