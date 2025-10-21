Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент не верит в интерес к Сафонову от испанских и португальских клубов

Агент не верит в интерес к Сафонову от испанских и португальских клубов

Сегодня, 21:32

Футбольный агент Паулу Барбоза проанализировал слухи, касающиеся будущего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • В новом сезоне российский голкипер ни разу не выходил на поле.
  • У него было 17 матчей с 13 пропущенными голами в прошлом сезоне.
  • Сообщалось, что на Сафонова претендуют три европейских клуба.

«Надо понимать, действительно ли есть такие варианты у Сафонова. Считаю, что Сафонов – это топовый вратарь. И ему нужна хорошая команда. И чтобы он играл, существует не так много клубов. С другой стороны, ему точно нужно играть.

Думаю, этот вопрос будет решаться только в конце декабря. И надо будет понимать, какой вариант он выберет.

Что касается Испании и Португалии, то это будет не так просто. В топовых командах в основном тут есть вратари. Надо ждать и смотреть, какие еще будут предложения, если он действительно намерен переехать в другой клуб.

Варианты с «Валенсией», «Брагой» и лиссабонским «Спортингом» сейчас не выглядят реально», – сказал Барбоза.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Валенсия Спортинг Брага Сафонов Матвей
Комментарии (0)
