Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри высоко оценил тренерский уровень Станислава Черчесова.

«Мне кажется, Черчесов – это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который даeт результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору.

Но я вас уверяю, Черчесов – это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол.

Не зря же он руководил сборной России на домашнем чемпионате мира. Я считаю, всем нужно уважать Черчесова. Потому что он не только хороший тренер, но и отличный человек», – сказал Гандри.