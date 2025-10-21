Введите ваш ник на сайте
  • Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»

Черчесова назвали «русским Анчелотти»: «Он невероятно круто понимает футбол»

Сегодня, 14:28
2

Защитник «Ахмата» Надер Гандри высоко оценил тренерский уровень Станислава Черчесова.

«Мне кажется, Черчесов – это русский Анчелотти. Он очень опытный тренер, который даeт результат и следит за дисциплиной в команде. Хоть я и не работал с Карло. Вижу, как он работает, только по телевизору.

Но я вас уверяю, Черчесов – это отличный тренер. Он всегда близок к игрокам. Всегда разговаривает с нами. И он невероятно круто понимает футбол.

Не зря же он руководил сборной России на домашнем чемпионате мира. Я считаю, всем нужно уважать Черчесова. Потому что он не только хороший тренер, но и отличный человек», – сказал Гандри.

  • Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа.
  • Под его руководством команда провела 13 матчей: 5 побед, 4 ничьих, 4 поражения.
  • Грозненцы при Черчесове поднялись из зоны вылета на 9-е место в РПЛ.

Еще по теме:
Черчесов высказался о лимите на легионеров в чемпионате России 1
Черчесов рассказал об отношениях с Карпиным: «Что, плохое совсем прошлое?»
Черчесов – после упущенной победы над «Динамо»: «В моем лексиконе нет слова «проблема»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ахмат Гандри Надер Черчесов Станислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761047329
"Не зря же он руководил сборной России" зря.
Ответить
Интерес
1761053428
...и усы,усы!Ещё автор переквалификации товарищеских игр в контрольные.
Ответить
  • Читайте нас: 