Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» – ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» – ЦСКА.
- «Локо» победил ЦСКА в 12-м туре РПЛ со счетом 3:0.
- Игру обслуживал главный арбитр Иван Абросимов.
«Сложная игра для Абросимова. Главный момент здесь – два попадания мяча в руку Монтеса. Здесь арбитру надо было очень быстро определять, было ли нарушение.
В первом случае Монтес убирал руку вниз и назад, то есть делал всe, чтобы избежать контакта, это не 11-метровый.
Во втором случае мяч попал в отставленную руку рикошетом от Дивеева. Монтес выбивал мяч, соперник находился близко к нему.
Для меня это нормальные игровые действия при выносе мяча. Больше здесь рассматривать нечего. Абросимов разобрался, его позиция позволяла принять верное решение. ВАР тоже разобрался и не полез в эпизод», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»