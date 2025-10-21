Мостовой объяснил 3:0 «Локомотива» с ЦСКА

Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (3:0). Он считает, что хозяева выиграли благодаря Алексею Батракову.

«Дерби двухнедельной давности снесло нам голову. Никто не думал, что ЦСКА может проиграть так крупно.

Да, повлияли проблемы с составом. Но главное – это Батраков. Хорошее качество, которое есть не у всех, – не лупит в сторону, когда выходит на ударную позицию, а направляет его. Было много пространства? Оно есть у большинства, только это большинство обычно лупит на 10 метров мимо.

У ЦСКА моменты тоже были, начало было неплохое, но такое бывает», – сказал Мостовой.