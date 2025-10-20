Введите ваш ник на сайте
  Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело»

Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело»

Сегодня, 11:29
3

Сын Руслана Нигматуллина ответил своему отцу на пост в телеграме.

Ранее бывший вратарь сборной России написал, что два его сына Руслан и Марсель не поздравили его с праздником – Днем отца.

«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал, что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет, и после того ты удивляешься, почему мы тебя не поздравили. Твое вранье нам уже надоело, тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и, конечно же, ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», – отреагировал на сообщение Руслан Нигматуллин-младший.

  • Нигматуллин состоял в браке со своей супругой Еленой с 1996 по 2024 год. У них есть два сына – Руслан и Марсель.
  • Сейчас 50-летний экс-голкипер «Локомотива» встречается с 23-летней девушкой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1760949905
)) Неправильно Вы, дяденька ушастый, сыновей назвали. Величали бы Ипполитом или Васькой( на крайняк) .. Глядишь, и по православненькому было.) Загрызут ДиДжея, загрызут. Туда ему и ворота.(
Ответить
vvv123
1760954338
Папа любитель молоденьких? Помрет, а детям ничего не останется. Есть повод для возмущения, хотя, пусть сами зарабатывают!
Ответить
