Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело»

Сын Руслана Нигматуллина ответил своему отцу на пост в телеграме.

Ранее бывший вратарь сборной России написал, что два его сына Руслан и Марсель не поздравили его с праздником – Днем отца.

«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал, что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет, и после того ты удивляешься, почему мы тебя не поздравили. Твое вранье нам уже надоело, тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и, конечно же, ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», – отреагировал на сообщение Руслан Нигматуллин-младший.