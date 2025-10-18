РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место

«Локомотив» в 12-м туре РПЛ разгромил ЦСКА. Все три мяча забили разные футболисты.
Красно-зеленые вышли в лидеры. ЦСКА опустился на третью строчку.
«Локо» – единственная команда без поражений в сезоне РПЛ.
«Локомотив» победил ЦСКА дома в РПЛ впервые с 2021 года.
ЦСКА впервые крупно проиграл «Локо» в чемпионате России.
Россия. Премьер-лига. 12 тур
Локомотив - ЦСКА - 3:0 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Батраков, 17; 2:0 - Д. Воробьев, 45+3; 3:0 - Н. Комличенко, 87.
Источник: «Бомбардир»