РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место

«Локомотив» в 12-м туре РПЛ разгромил ЦСКА. Все три мяча забили разные футболисты.

Красно-зеленые вышли в лидеры. ЦСКА опустился на третью строчку.

«Локо» – единственная команда без поражений в сезоне РПЛ.

«Локомотив» победил ЦСКА дома в РПЛ впервые с 2021 года.

ЦСКА впервые крупно проиграл «Локо» в чемпионате России.