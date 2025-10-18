Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место

Вчера, 21:43
120

«Локомотив» в 12-м туре РПЛ разгромил ЦСКА. Все три мяча забили разные футболисты.

Красно-зеленые вышли в лидеры. ЦСКА опустился на третью строчку.

«Локо» – единственная команда без поражений в сезоне РПЛ.

«Локомотив» победил ЦСКА дома в РПЛ впервые с 2021 года.

ЦСКА впервые крупно проиграл «Локо» в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига. 12 тур
Локомотив - ЦСКА - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Батраков, 17; 2:0 - Д. Воробьев, 45+3; 3:0 - Н. Комличенко, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Девушка Пиняева описала фантастический гол «Локо» одним матерным словом 2
«Локо» забил ЦСКА «величайший гол в истории РПЛ» 40
Батраков шокировал новым имиджем 10
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (121)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1760815263
Багаж Николича закончился.
Ответить
a_who
1760815878
Знатно нагнули наташ
Ответить
Волжанин064
1760816049
С такой игрой . реально и на чемпионство претендовать .
Ответить
Кронштадт65
1760816296
вот он результат доминирования конефея.
Ответить
Pourquoi pas
1760816924
И сегодня енту тыкву, Запряжённую крысями, Аккурат во время бала Переехал паровоз...))) Золушка бредёт босая, Бутсы в поле разбросала... Акын-Фей, всем феям фейка Греет ж... пу об скамейку... Выше смертных только он - ГАЛАКТИОН...
Ответить
Фердя
1760818475
Разочаровал ЦСКА, очень мало было мысли в действиях футболистов! У Локомотива появились или выросли звёзды и игра стала просто шикарной! Болел Локо с победой!
Ответить
neim
1760819413
Ого, неожиданный результат. Думал ЦСКА фаворит в этой игре. Саму игру не видел, но кони хоть по трепыхались?
Ответить
Феликс Михайлов
1760819991
Паравозы - чемпионы Москвы.
Ответить
shurik45
1760820322
Был на матче. Весь перерыв просидел в шоке от увиденного))) . Локо с победой , все по делу. Нельзя армейцам уезжать в сборную, это плохо кончается. Сегодня у армейцев ничего не получалось , да и по тактике проиграли .
Ответить
Cleaner
1760821931
Локо размазал ЦСКА, как котят. Тороп вторую игру косячит, надежды на него никакой. Нет Акинфеева, нет Мойзеса и все сразу развалилось. Да еще Роши нет. Он как стена был, не продавишь. В отличие от заменившего его хлипкого Матвея Лукина. Уже много лет нет настоящего ФОРВАРДА. Потому поражение от Локо вполне заслуженное. Счет неприличный, но и такое случается.
Ответить
ВидеоЧелестини прокомментировал результативную ошибку Торопа в матче с «Локо»
Вчера, 23:55
949-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фат» (5:1)
Вчера, 23:48
Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 23:25
2
Галактионов прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
Вчера, 22:48
5
Челестини прокомментировал 0:3 от «Локомотива»
Вчера, 22:35
4
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
РПЛ. «Локомотив» разобрался с ЦСКА (3:0) и вышел на 1-е место
Вчера, 21:43
121
Заявление «Спартака» по травме Бабича: игрок выбыл надолго
Вчера, 21:30
13
Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»
Вчера, 21:06
10
ВидеоДевушка Пиняева описала фантастический гол «Локо» одним матерным словом
Вчера, 20:53
15
Бабичу предрекли скорый уход из «Спартака»
00:15
Глава РЖД конкретно сформулировал задачу «Локомотива»
00:05
ВидеоВоробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА
Вчера, 22:19
5
Барко описал ничью «Спартака» с «Ростовом» одним прилагательным
Вчера, 22:03
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:44
2
