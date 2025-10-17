В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов дал понять, что вратарь Игорь Акинфеев пропустит матч 12-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», – сказал Безуглов.
- Таким образом, в воротах ЦСКА сыграет дублер Акинфеева Владислав Тороп.
- Акинфеев получил повреждение в прошлом туре против «Спартака» (3:2).
- Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится завтра, 18 октября.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова