В ЦСКА сообщили, сыграет ли Акинфеев с «Локо»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов дал понять, что вратарь Игорь Акинфеев пропустит матч 12-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Игорь Владимирович практически завершил курс лечения. Ожидается, что он вернется в общую группу после игры против «Локомотива», – сказал Безуглов.