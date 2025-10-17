Опубликована тройка финалистов премии «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» назвала финалистов премии «Джентльмен года»-2025.
В тройку по итогам предварительного голосования вошли:
- Андрей Мостовой («Зенит»)
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Гамид Агаларов («Динамо Мх»)
Имя обладателя премии объявят до конца ноября. Его выберет специальное жюри, состоящее из авторитетных специалистов и известных тренеров.
Ранее из голосования за «Джентльмена года» убрали капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на фоне расистского скандала.
Источник: «Комсомольская правда»