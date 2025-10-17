Введите ваш ник на сайте
Опубликована тройка финалистов премии «Джентльмен года»

Сегодня, 19:45
3

«Комсомольская правда» назвала финалистов премии «Джентльмен года»-2025.

В тройку по итогам предварительного голосования вошли:

Имя обладателя премии объявят до конца ноября. Его выберет специальное жюри, состоящее из авторитетных специалистов и известных тренеров.

Ранее из голосования за «Джентльмена года» убрали капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на фоне расистского скандала.

Artemka444
1760720908
А кто интересно у нас авторитные специалисты???
Ответить
рылы
1760721242
мостовой на премии повторит свой заряд "я никогда не устану повторять"?)) ради этого можно и наградить, гы-гы!
Ответить
рылы
1760721734
я думаю, приз отдадут тандему АГшников. ведь агаларов тогда бил пенальти на 90+ минуте и сказал - туда буду бить! а агкацев отбил, сломав при этом палец зачем-то. так и купили чемпионство.
Ответить
