Глушакову посоветовали не быть Мостовым: «При всем уважении»

Экс-спартаковец Дмитрий Аленичев порассуждал о тренерских перспективах Дениса Глушакова.

«Он вроде бы говорил, что у него уже есть тренерская лицензия А и что планирует тренировать детей. Я вот, например, начинал с команд КФК. Набрался опыта и у меня постепенно стали появляться более серьeзные предложения. В Первой и Второй лиге я работал с Тулой, а потом уже достиг уровня Премьер-лиги.

Так постепенно нужно и Глушакову. При всeм уважении, Денису не нужно быть Сашей Мостовым, и стремиться сразу принимать команды только уровня «Спартака».

У поступательного пути ничего зазорного. Можно начать с низких лиг. Или быть помощником у главного тренера в хорошей команде. Думаю, Денис все эти моменты прекрасно понимает.

Он должен делиться своим богатым опытом с более молодым поколением. И я правда считаю, что ему нужно становиться тренером, а не каким-то менеджером», – сказал Аленичев.