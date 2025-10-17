Семак назвал двух игроков «Зенита», получивших травмы в сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что международная пауза добавила его команде кадровых проблем.
«Для нас каждый матч после пауз на сборные тоже несет определенные сложности. Кто-то играл больше, кто-то – меньше, плюс эмоциональный фон, травмы – Эракович и Горшков приехали из сборных с повреждениями.
Посмотрим, насколько возможно их участие [в матче с «Сочи»]. Поэтому нам нужно проанализировать, кто насколько готов, чтобы выбрать тот стартовый состав и тех игроков, которые будут готовы на 100%», – сказал Семак.
- Юрий Горшков был в сборной России – с Ираном (2:1) не играл, а против Боливии (3:0) вышел на замену на 64-й минуте.
- Страхиня Эракович был в сборной Сербии – матч с Албанией (0:1) пропустил, а против Андорры (3:1) отыграл все 90 минут.
Источник: сайт «Зенита»