Семак назвал двух игроков «Зенита», получивших травмы в сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что международная пауза добавила его команде кадровых проблем.

«Для нас каждый матч после пауз на сборные тоже несет определенные сложности. Кто-то играл больше, кто-то – меньше, плюс эмоциональный фон, травмы – Эракович и Горшков приехали из сборных с повреждениями.

Посмотрим, насколько возможно их участие [в матче с «Сочи»]. Поэтому нам нужно проанализировать, кто насколько готов, чтобы выбрать тот стартовый состав и тех игроков, которые будут готовы на 100%», – сказал Семак.