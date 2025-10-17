Мостовой сделал прогноз на «Локомотив» – ЦСКА

Александр Мостовой спрогнозировал исход матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«После игр сборных трудно прогнозировать что-либо. Все приезжают в разных состояниях, если говорить про футболистов, которые играют какие-то отборочные и важные матчи. Наши все довольны – ничего печального не может быть в товарищеских играх России. Все с хорошим настроением.

Судя по тому, что ЦСКА идeт на первом месте, а «Локомотив» рядом, просматривается ничейный результат. Но опять же, до сборных были игры, которые никто не мог спрогнозировать: «Динамо» – «Локомотив» и ЦСКА – «Спартак». Здесь бесполезно гадать – может произойти всe, что угодно», – сказал Мостовой.