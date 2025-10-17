Кураньи тремя словами охарактеризовал Дзюбу

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи высказался об Артеме Дзюбе. Он высоко отозвался о лучшем бомбардире в истории российского футбола.

– Вы играли против Дзюбы, когда он был совсем молод. Сейчас Артем – лучший бомбардир в истории российского футбола. Каким Дзюба вам запомнился?

– Потрясающий игрок! Очень высокий, но техничный и хороший завершитель. Стиль Дзюбы всегда мне нравился.

– Удивлены, что Артем так и не уехал в Европу? Если не считать Турции.

– Да, ведь все качества у него были. Так что попробовать стоило. Зато сейчас он лучший бомбардир в истории России.

– Кем Дзюба мог бы стать после завершения карьеры?– По характеру он мог бы стать отличным тренером. Как его друг Слуцкий.