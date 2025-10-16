Глушаков: «Не понимаю, к чему Станкович это сказал»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил резонансное высказывание главного тренера московской команды Деяна Станковича.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Россияне никогда не относились предвзято к иностранцам, тем более – к сербам. Не понимаю, к чему Станкович это сказал.

Мне кажется, к нему чересчур хорошо относятся в России.

И с сербами у нас никогда не было проблем. Наши народы дружат между собой», – заявил Глушаков.