Глушаков: «Не понимаю, к чему Станкович это сказал»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил резонансное высказывание главного тренера московской команды Деяна Станковича.
Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».
«Россияне никогда не относились предвзято к иностранцам, тем более – к сербам. Не понимаю, к чему Станкович это сказал.
Мне кажется, к нему чересчур хорошо относятся в России.
И с сербами у нас никогда не было проблем. Наши народы дружат между собой», – заявил Глушаков.
- Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
- В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.
Источник: Sport24