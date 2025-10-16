Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Сегодня, 18:06
4

Президент РФС Александр Дюков считает, что у нынешней сборной России не было бы проблем с отбором на ЧМ и Евро.

«Я вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах на чемпионат мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно.

Минимум один раунд плей-офф? Что загадывать – разные факторы влияют на результат», – сказал Дюков.

  • Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
  • В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0) в товарищеских матчах.

Президент РФС прокомментировал поведение Станковича 3
Президента УЕФА Чеферина ждут на матче сборной России в 2026 году 2
Дюков отреагировал на отказ Хайкина от сборной России
Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Серый212918
1760627874
От чего людей так плющит?
Ответить
...уефан
1760628426
...йохаранный бабай, до чего оно докатилося! Оно гипотетически уже в полуфинал ЧМ вышло. Ну, и сборная вслед за ним...
Ответить
VVM1964
1760628550
Да порвали бы всех как Тузик грелку !!!, поэтому и отстранили - БОЯТСЯ !!!)))...
Ответить
Боцман59rus
1760629220
_ проблем не будет, как и официальных матчей в обозримом будущем
Ответить
