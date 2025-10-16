Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков считает, что у нынешней сборной России не было бы проблем с отбором на ЧМ и Евро.

«Я вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах на чемпионат мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно.

Минимум один раунд плей-офф? Что загадывать – разные факторы влияют на результат», – сказал Дюков.