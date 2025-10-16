Дюков спрогнозировал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков считает, что у нынешней сборной России не было бы проблем с отбором на ЧМ и Евро.
«Я вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах на чемпионат мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно.
Минимум один раунд плей-офф? Что загадывать – разные факторы влияют на результат», – сказал Дюков.
- Отстранение длится более 3,5 лет – с февраля 2022 года.
- В октябре российская сборная победила Иран (2:1) и Боливию (3:0) в товарищеских матчах.
Источник: «Р-Спорт»