Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по случаю своего исторического достижения.
- Нападающий «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ.
- Он забил 41 мяч в квалификации к чемпионатам мира.
- Роналду опередил Карлоса Руиса из Гватемалы.
«Не секрет, как много значит для меня выступать за сборную. Поэтому я очень горжусь, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии.
Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» – написал Роналду в соцсетях.
Источник: твиттер Криштиану Роналду