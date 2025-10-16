Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по случаю своего исторического достижения.

Нападающий «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ.

Он забил 41 мяч в квалификации к чемпионатам мира.

Роналду опередил Карлоса Руиса из Гватемалы.

«Не секрет, как много значит для меня выступать за сборную. Поэтому я очень горжусь, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии.

Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» – написал Роналду в соцсетях.