Роналду прокомментировал бомбардирский рекорд в отборах ЧМ

Сегодня, 01:00
1

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост по случаю своего исторического достижения.

  • Нападающий «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ.
  • Он забил 41 мяч в квалификации к чемпионатам мира.
  • Роналду опередил Карлоса Руиса из Гватемалы.

«Не секрет, как много значит для меня выступать за сборную. Поэтому я очень горжусь, что мне удалось достичь этой уникальной вехи для Португалии.

Спасибо всем, кто помог мне добраться сюда. Увидимся в ноябре, чтобы завершить отбор на чемпионат мира!» – написал Роналду в соцсетях.

Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире 3
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере 1
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборов ЧМ
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Pobedkin
1760566350
Ждем 1000 голов у Криша.
