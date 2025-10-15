Введите ваш ник на сайте
  Семак ответил Карпину, обвинившему игрока «Зенита» в лишнем весе

Семак ответил Карпину, обвинившему игрока «Зенита» в лишнем весе

Сегодня, 19:19
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Валерия Карпина о физической форме Андрея Мостового.

  • Вингера не вызвали в сборную России на октябрьские матчи.
  • После этого Карпин посоветовал Мостовому сбросить вес: «Это поможет ему стать лучше».

«Карпин ответил на вопрос по Мостовому. Андрея не вызвали, он тренируется с нами. Лишнего веса у него нет, физическая форма – нормальная.

Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то – хуже.

Сейчас играет чуть меньше. Всe в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста», – сказал Семак.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Россия Мостовой Андрей Карпин Валерий Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1760548384
ЗАЖРАЛИСЬ игроки зенитовские, а Семак не замечает этого. Потому и не первый Зенит сейчас. С пузом то много не набегаешь...)
Ответить
Semenycch
1760548521
Сергей Богданович прав! А тот недотренер сборной как обычно лжет!
Ответить
R_a_i_n
1760550511
Вот почему-то Карпину верится больше.
Ответить
