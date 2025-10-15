Семак ответил Карпину, обвинившему игрока «Зенита» в лишнем весе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова Валерия Карпина о физической форме Андрея Мостового.

Вингера не вызвали в сборную России на октябрьские матчи.

После этого Карпин посоветовал Мостовому сбросить вес: «Это поможет ему стать лучше».

«Карпин ответил на вопрос по Мостовому. Андрея не вызвали, он тренируется с нами. Лишнего веса у него нет, физическая форма – нормальная.

Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то – хуже.

Сейчас играет чуть меньше. Всe в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста», – сказал Семак.