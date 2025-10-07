Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил проблемы с формой у Андрея Мостового.

– Вы рекомендуете игрокам не есть сладкое. Сами кушаете шоколадку на ночь. Футболисты как реагируют?

– Думаю, что завидуют. Мне можно, повезло, гены такие. А им не повезло.

– Потому что тренер запрещает?

– Потому что гены не такие.

– Кому?

– Кто самый жирный.

– Вы говорили Мостовому, что «Зенит» – не сборная, надо готовиться. Почему не вызвали его?

– Например, следить за формой, быть постройнее, например. Но это не связано, не вызвали, потому что он не в самом лучшем состоянии.

Джикии не мешало играть, поэтому вес – не главный показатель. Но если Мост сбросит вес, это поможет ему стать лучше.