Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил проблемы с формой у Андрея Мостового.
– Вы рекомендуете игрокам не есть сладкое. Сами кушаете шоколадку на ночь. Футболисты как реагируют?
– Думаю, что завидуют. Мне можно, повезло, гены такие. А им не повезло.
– Потому что тренер запрещает?
– Потому что гены не такие.
– Кому?
– Кто самый жирный.
– Вы говорили Мостовому, что «Зенит» – не сборная, надо готовиться. Почему не вызвали его?
– Например, следить за формой, быть постройнее, например. Но это не связано, не вызвали, потому что он не в самом лучшем состоянии.
Джикии не мешало играть, поэтому вес – не главный показатель. Но если Мост сбросит вес, это поможет ему стать лучше.
- В этом сезоне 27-летний Мостовой забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 15 матчах за «Зенит».
Источник: «Матч ТВ»