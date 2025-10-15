Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по завершению атак.
В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.
44-е место занял нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Его коэффициент эффективности – 85,5 из 100.
Лучший бомбардир современности Криштиану Роналду стал только 19-м (88,6).
Топ-10 лучших завершителей атак в мире от CIES выглядит так:
- Килиан Мбаппе («Реал») – 100;
- Гарри Кейн («Бавария») – 96,6;
- Лионель Месси («Интер Майами») – 92,5;
- Серу Гирасси («Боруссия Д») – 92,3;
- Луис Диас («Бавария») – 92,3;
- Хулиан Альварес («Атлетико») – 91,4;
- Вангелис Павлидис («Бенфика») – 91,3;
- Виктор Дьекереш («Арсенал») – 90,9;
- Николас Лопес («Насьональ») – 90,8;
- Ферран Торрес («Барселона») / Скотт Мактоминей («Наполи») – 90,5.
Источник: CIES Footbal Observatory