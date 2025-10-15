Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по завершению атак.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

44-е место занял нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Его коэффициент эффективности – 85,5 из 100.

Лучший бомбардир современности Криштиану Роналду стал только 19-м (88,6).

Топ-10 лучших завершителей атак в мире от CIES выглядит так: