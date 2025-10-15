Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире

Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире

Сегодня, 19:10
3

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг лучших игроков мира по завершению атак.

В расчет брались только матчи национальных чемпионатов за последние полгода.

44-е место занял нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Его коэффициент эффективности – 85,5 из 100.

Лучший бомбардир современности Криштиану Роналду стал только 19-м (88,6).

Топ-10 лучших завершителей атак в мире от CIES выглядит так:

  1. Килиан Мбаппе («Реал») – 100;
  2. Гарри Кейн («Бавария») – 96,6;
  3. Лионель Месси («Интер Майами») – 92,5;
  4. Серу Гирасси («Боруссия Д») – 92,3;
  5. Луис Диас («Бавария») – 92,3;
  6. Хулиан Альварес («Атлетико») – 91,4;
  7. Вангелис Павлидис («Бенфика») – 91,3;
  8. Виктор Дьекереш («Арсенал») – 90,9;
  9. Николас Лопес («Насьональ») – 90,8;
  10. Ферран Торрес («Барселона») / Скотт Мактоминей («Наполи») – 90,5.

Источник: CIES Footbal Observatory
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Рейтинг Локомотив Аль-Наср Интер Майами Бавария Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Кейн Гарри Воробьев Дмитрий Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760545312
...хрень, какая-то, а если у меня за эти пол-года был один голевой момент, и я его использовал, то я с сотней на первом месте?...
Ответить
Skull_Boy
1760549237
А у Галины КПД с игрой на д_лдо целых 300%, Мбаппе слабак
Ответить
