Станкович прояснил ситуацию с уходом из «Спартака» в сборную Сербии

Тренер Деян Станкович прокомментировал свой выбор между «Спартаком» и сборной Сербии.
«Это логично, что меня упоминают в СМИ в контексте назначения в сербскую сборную. Но сейчас я вижу себя только в клубном футболе.
Мне пока еще слишком рано становиться тренером сборной. Надеюсь, меня поймут правильно, ведь работа в национальной команде еще будет моей целью.
Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Полный стадион, звучит гимн...
Когда-нибудь я обязательно испытаю это, но сейчас я работаю тренером в клубе, у меня контракт со «Спартаком», – сказал Станкович.
- Сборная Сербии осталась без тренера после увольнения Драгана Стойковича.
- У Станковича контракт со «Спартаком» до 2027 года.
Источник: Kurir