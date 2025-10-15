Станкович прояснил ситуацию с уходом из «Спартака» в сборную Сербии

Тренер Деян Станкович прокомментировал свой выбор между «Спартаком» и сборной Сербии.

«Это логично, что меня упоминают в СМИ в контексте назначения в сербскую сборную. Но сейчас я вижу себя только в клубном футболе.

Мне пока еще слишком рано становиться тренером сборной. Надеюсь, меня поймут правильно, ведь работа в национальной команде еще будет моей целью.

Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Полный стадион, звучит гимн...

Когда-нибудь я обязательно испытаю это, но сейчас я работаю тренером в клубе, у меня контракт со «Спартаком», – сказал Станкович.