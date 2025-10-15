Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем мог бы возглавить «ПСЖ». Об этом заявил французский журналист L’Equipe Жозе Барросо.

«Честно говоря, мы во Франции знаем не так много российских тренеров, чьи имена на слуху и кто бы мог возглавить клуб Лиги 1. Но в будущем, возможно, это будет Семак – потому что он играл во французской лиге и во Франции его все помнят. Сейчас для него нет конкретного клуба, но в будущем он мог бы возглавить «ПСЖ».

Он выиграл шесть чемпионатов России подряд с «Зенитом» – это впечатляет. Но РПЛ слабо известна в Западной Европе. Не могу сказать почему, но это факт», – сказал журналист.