  • Главная
  • Новости
  Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»

Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»

Сегодня, 13:14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем мог бы возглавить «ПСЖ». Об этом заявил французский журналист L’Equipe Жозе Барросо.

«Честно говоря, мы во Франции знаем не так много российских тренеров, чьи имена на слуху и кто бы мог возглавить клуб Лиги 1. Но в будущем, возможно, это будет Семак – потому что он играл во французской лиге и во Франции его все помнят. Сейчас для него нет конкретного клуба, но в будущем он мог бы возглавить «ПСЖ».

Он выиграл шесть чемпионатов России подряд с «Зенитом» – это впечатляет. Но РПЛ слабо известна в Западной Европе. Не могу сказать почему, но это факт», – сказал журналист.

  • Семак выступал за «ПСЖ» в 2004–2006 годах.
  • На его счету 31 матч в составе парижской команды и 1 гол.

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Зенит ПСЖ Семак Сергей
