Сергеев ответил на вопрос о переходе в «Спартак»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев ответил на вопрос журналиста о переходе в «Спартак».

30-летний нападающий перебрался в «Динамо» этим летом из «Крыльев Советов». На россиянина также активно претендовал «Спартак».

– Болельщики «Динамо» оценили твое письмо, в котором ты написал, что перейдешь из «Крыльев» только в этот клуб. Но ведь был еще вариант со «Спартаком»?

– Эта тема уже закрыта. Зачем ее сейчас поднимать? Принял решение с семьей, перешел в «Динамо». Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в «Динамо» – и я сюда перешел.