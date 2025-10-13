Прокуратура начала рассмотрение дела «Химок»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуацией с банкротством «Химок» занялась прокуратура Московской области.
«Меня волнует судьба сотрудников «Химок», которые не получили свою зарплату.
Генеральная прокуратура обратилась в прокуратуру Московской области и в Роструд (Федеральная служба по труду и занятости).
Я получил сегодня сообщение из Московской прокуратуры, что они взяли под контроль дело «Химок» и начали им заниматься», – рассказал Свищев.
- «Химки» признали банкротом 9 сентября.
- Главным инвестором клуба считался Туфан Садыгов.
- Бизнесмен дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам.
Источник: «Спорт-Экспресс»