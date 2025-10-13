Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прокуратура начала рассмотрение дела «Химок»

Сегодня, 16:00
2

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что ситуацией с банкротством «Химок» занялась прокуратура Московской области.

«Меня волнует судьба сотрудников «Химок», которые не получили свою зарплату.

Генеральная прокуратура обратилась в прокуратуру Московской области и в Роструд (Федеральная служба по труду и занятости).

Я получил сегодня сообщение из Московской прокуратуры, что они взяли под контроль дело «Химок» и начали им заниматься», – рассказал Свищев.

  • «Химки» признали банкротом 9 сентября.
  • Главным инвестором клуба считался Туфан Садыгов.
  • Бизнесмен дал понять, что не имеет отношения к непогашенным долгам.

Еще по теме:
Вера рассказал о ситуации в «Химках»: «Нам просто лгали» 1
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок» 3
Бакаев заплатит налог с зарплаты в «Химках», которую он не получал
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760361762
...снова, из какого-либо бюджета, оплатят долги таких, как Садыгов...
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1760366087
Не нужно этих ,,петрушечников,, допускать до чего то серьёзного в России.На каркалыгу его!!!
Ответить
Главные новости
Семин дал прогноз на матч Россия – Боливия
18:50
Кисляк ответил, готов ли он всю карьеру провести в ЦСКА
18:30
Быстров объяснил, почему «Спартак» должен уволить Станковича
18:18
5
Реакция Мостового на решение Хайкина сменить гражданство
17:53
Сборная Узбекистана проиграла во втором матче Каннаваро
17:42
4
Черчесов объяснил, почему не пожал руку Сперцяну: «Можно и схлопотать»
17:05
2
Ловчев определил самую слабую линию сборной России
16:54
Губерниев ответил, считает ли он Хайкина предателем России
16:41
1
Быстров объяснил критику игры Соболева
16:29
2
Пике: «ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать»
16:16
2
Все новости
Все новости
Глушаков охарактеризовал Батракова
17:17
Черчесов объяснил, почему не пожал руку Сперцяну: «Можно и схлопотать»
17:05
2
Ловчев определил самую слабую линию сборной России
16:54
Губерниев ответил, считает ли он Хайкина предателем России
16:41
1
Быстров объяснил критику игры Соболева
16:29
2
Прокуратура начала рассмотрение дела «Химок»
16:00
2
Божович оценил вероятность назначения Станковича в сборную Сербии
15:50
Карпина призвали больше не вызывать Сафонова в сборную России
15:40
3
Быстров отреагировал на сравнения Глушенкова с Аршавиным
15:30
1
Аленичев назвал условие для перехода статуса «народной команды» от «Спартака» к «Зениту»
15:15
10
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, против кого хотел бы сыграть: «Это мечта любого игрока»
15:00
Топ-5 лучших российских футболистов по версии Билялетдинова
14:48
1
Мостовой: «Конечно, я бы тренировал не хуже, чем Станкович»
14:38
10
В РФС сообщили, когда сборная России сыграет с Парагваем
14:28
Бразильский талант отказал «Зениту»
13:59
13
Алексей Миранчук высказался о футбольном матче Россия – США
13:28
Реакция Семина на решение Хайкина сменить гражданство
13:07
13
Определился фаворит на пост главного тренера «Спартака» вместо Станковича
12:13
19
Захарян получил вид на жительство в Испании
11:42
1
Фото38-летний Глушаков опубликовал прощальное письмо
11:32
3
Известен тренер, которого предлагали «Спартаку» на замену Станковичу
11:26
3
Губерниев сравнил товарищеские матчи сборной России с витриной
10:54
Галактионова назвали следующим тренером сборной России после Карпина
10:40
1
Стала известна позиция «Спартака» по Ваноли
10:27
2
Аршавин ответил, кто талантливее – он или Глушенков
10:06
4
Фото«Спартак» поздравил своего игрока с выходом на ЧМ-2026
09:02
6
Саудовский клуб предложит 55 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»
08:46
20
Кутепов оценил результаты «Спартака» в этом сезоне
Вчера, 23:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 