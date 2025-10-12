Григорян выделил лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне

Российский тренер Александр Григорян назвал лучшего голкипера РПЛ после 11 туров. По его мнению, это Станислав Агкацев из «Краснодара».

«Очень сложно это сделать (назвать лучшего). И Митрюшкин этого заслуживает. Но я выберу Агкацева. Нельзя сказать, что «Краснодар» выносит всех в одну калитку, но его команда борется за чемпионство, а это значит, что ответственность у него возрастает», – сказал Григорян.