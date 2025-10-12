Вера рассказал о ситуации в «Химках»: «Нам просто лгали»

Бывший полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о проблемах с деньгами в подмосковном клубе.
«Я хочу поблагодарить всех ребят, которые работали в «Химках», за их упорный труд. Мы все сделали, чтобы не вылетать из РПЛ.
Никогда не искал ссор с клубом, но я чувствовал себя ужасно. Мы отдавали все ради клуба, а нам просто лгали. В такие моменты, кажется, что тебя не любят и не ценят», – сказал Вера.
- «Химки» в прошлом сезоне заняли 12-е место в РПЛ.
- Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне-2025/26 и объявил о приостановке своей деятельности.
- У «Химок» остались долги перед футболистами и персоналом.
Источник: «Спорт-Экспресс»