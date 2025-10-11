Глушаков – после прощального матча: «Ни с кем не прощаюсь, еще увидимся на больших полях»

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков обратился к коллегам после прощального матча.

«Ребят, футболисты, спасибо вам большое за эти годы, конкуренцию. Мы с вами вместе росли, с кем-то из вас играл. Тех, кто не смог приехать, тоже люблю. Вы моe всe. Не могу оставить в стороне самое важно, тех, кто воспитал меня, – тренеры. Я их слушал, нервничал и переживал, что что-то не получается. Уважаю и ценю вас.

Спасибо за эти годы. Ни с кем не прощаюсь. Ещe увидимся на больших полях», – сказал Глушаков.