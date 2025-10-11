Введите ваш ник на сайте
  Глушаков – после прощального матча: «Ни с кем не прощаюсь, еще увидимся на больших полях»

Глушаков – после прощального матча: «Ни с кем не прощаюсь, еще увидимся на больших полях»

Сегодня, 18:59
1

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков обратился к коллегам после прощального матча.

«Ребят, футболисты, спасибо вам большое за эти годы, конкуренцию. Мы с вами вместе росли, с кем-то из вас играл. Тех, кто не смог приехать, тоже люблю. Вы моe всe. Не могу оставить в стороне самое важно, тех, кто воспитал меня, – тренеры. Я их слушал, нервничал и переживал, что что-то не получается. Уважаю и ценю вас.

Спасибо за эти годы. Ни с кем не прощаюсь. Ещe увидимся на больших полях», – сказал Глушаков.

Гатагова отправили в нокдаун в прощальном матче Глушакова
Семин дал конкретную рекомендацию Глушакову, что делать дальше
Арбитр получил желтую карточку в прощальном матче Глушакова
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис
Комментарии (1)
FCSpartakM
1760200268
Глушак с футболом попрощался, когда из Спартака ушел.
  • Читайте нас: 