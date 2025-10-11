Прощальная речь Глушакова в честь окончания 20-летней карьеры

Состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. После него игрок выступил с речью.

«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы есть. Вы стимулировали весь мой карьерный путь. Так и надо. Спасибо вам большое и низкий поклон.

Но самое главное я хочу сказать маме. Спасибо, мамуля. Я тебя очень люблю. Ещe спасибо большое моей семье: моим детям, моей супруге. За любовь, за радость дома. Это меня стимулирует. Спасибо всем футболистам. Я вас люблю. За эти годы, что мы росли, играли, конкурировали. Огромное вам спасибо».