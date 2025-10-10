Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»

Новый главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов будет получать в клубе 250 тысяч евро в год. Перед ним поставлена задача избежать вылета из РПЛ. В «Оренбурге» верят в Ахметзянова из-за его успеха с «КАМАЗом».
Клуб из Набережных Челнов пытался удержать специалиста, но не хватило финансовых возможностей – для продолжения работы он требовал других условий. В «КАМАЗе» разочарованы уходом Ахметзянова, так как мечтают о попадании в РПЛ.
- «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками после 11 туров.
- «КАМАЗ» находится на 6-й позиции в Первой лиге с 22 очками после 13 туров.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»