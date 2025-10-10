Введите ваш ник на сайте
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»

Сегодня, 11:33
2

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о планах на карьеру.

– Всем известно, что Стефано Пьоли из «Фиорентины» тебя высоко котирует, за тобой следит, смотрит.

– Это, безусловно, приятно, честно. Есть люди, которые скажут, что он может зазнаться, у него расфокусирование, но мне наоборот, это как мотивация работать дальше, это результат моей работы. Кого-то я заинтересовал, значит, мне еще нужно. И в любом случае, я везде говорил, что моя цель – играть в одних из лучших команд Европы и участвовать в еврокубках.

– Все говорили, естественно, про Моуринью.

– Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес у «Фенербахче», но, чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый. Я думаю, вряд ли Моуринью сказал: «Возьмите его». Тренер очень хороший, мне кажется, любой бы человек хотел поработать с Моуринью.

– Почему не сложилось c «Фенербахче»? Ты получил предложение?

– Да, было предложение. Там была сумма, которая не устроила ЦСКА.

– А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет 35 миллионов евро, как ты реагируешь?

– С одной стороны, значит, ЦСКА меня ценит. С другой стороны, мы мыслим адекватно, думаю, это просто для того, чтобы отогнать ненужные клуб. А если будет конкретный интерес, и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и хорошее предложение для ЦСКА, не будет такого, что 60 миллионов давайте.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел 17 матчей за ЦСКА, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч» 4
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ 4
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит» 2
Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Кисляк Матвей
Комментарии (2)
Иван Петров 1986
1760085378
А потому, что там деньжат поменьше получается.
Ответить
Цугундeр
1760086470
Милый мальчик. Практически мужчина. Ни шагу в сторону, всё по делу. Удачи бы ему.
Ответить
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
1
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
4
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
12:19
4
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
12:10
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
1
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
3
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
10
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
6
