Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о планах на карьеру.

– Всем известно, что Стефано Пьоли из «Фиорентины» тебя высоко котирует, за тобой следит, смотрит.

– Это, безусловно, приятно, честно. Есть люди, которые скажут, что он может зазнаться, у него расфокусирование, но мне наоборот, это как мотивация работать дальше, это результат моей работы. Кого-то я заинтересовал, значит, мне еще нужно. И в любом случае, я везде говорил, что моя цель – играть в одних из лучших команд Европы и участвовать в еврокубках.

– Все говорили, естественно, про Моуринью.

– Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес у «Фенербахче», но, чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый. Я думаю, вряд ли Моуринью сказал: «Возьмите его». Тренер очень хороший, мне кажется, любой бы человек хотел поработать с Моуринью.

– Почему не сложилось c «Фенербахче»? Ты получил предложение?

– Да, было предложение. Там была сумма, которая не устроила ЦСКА.

– А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет 35 миллионов евро, как ты реагируешь?

– С одной стороны, значит, ЦСКА меня ценит. С другой стороны, мы мыслим адекватно, думаю, это просто для того, чтобы отогнать ненужные клуб. А если будет конкретный интерес, и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и хорошее предложение для ЦСКА, не будет такого, что 60 миллионов давайте.