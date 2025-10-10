Талалаев рассказал об отказе московских клубов играть с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, почему во время перерыва на сборные в октябре его команда сыграет с медиаклубом.

«С нами отказались играть большинство московских клубов, мы всем делали предложения. 12 октября нам нужен матч для того, чтобы войти в недельный цикл, чтоб не терять игровой тонус.

И мы договорились играть с командой «Матч ТВ». Я очень рад, что нам пошли навстречу. Знаю хорошо и спортивного директора команды «Матч ТВ» Никиту Саламатова, и все остальных ребят, которые там работают. Поэтому надеюсь, что это будет полезный матч и для них, и для нас.

У нас так получилось, что после последней игры в раздевалку и руководители клуба зашли, и губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных. Я сказал команде, что у нас два дня для «разграбления» города, как это раньше давалось. С согласия губернатора я сказал, что это можно сделать.

Как отметил свой день рождения? Мы праздновали в Калининграде. Я за 30 лет не видел свою жену ни разу с микрофоном. Вот после того, как мы выиграли чемпионство в Первой лиге, моя жена исполнила песню «Вишневая девятка», товарищи наблюдали за этим, и тоже было удивление.

А сейчас мы продолжили развиваться, и уже жена с микрофоном, а младший сын у меня еще и с гитарой», – сказал Талалаев.