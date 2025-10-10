Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Аль-Насра» рассказал о физической форме Роналду в 40 лет

Тренер «Аль-Насра» рассказал о физической форме Роналду в 40 лет

Сегодня, 09:13

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Криш просто невероятен. Он второй по скорости игрок в команде и третий в спринте, бежит со скоростью свыше 25 км/ч. Это невероятно. И это касается не только поля – он очень умный человек с видением, которое выходит далеко за рамки футбола.

Никто в мире не имеет ни малейшего представления о том, что это за человек. Я тоже не знал, а теперь знаю. Это невероятно. Он, без сомнения, символ Португалии. В какой бы стране он ни был, сотни людей собираются у дверей отеля, чтобы увидеть его», – сказал Жезуш.

«Он знает себя, свое тело, и когда мы делаем интенсивные упражнения, он выкладывается до предела своих возможностей. Он редко получает травмы, потому что знает, как контролировать себя. Он знает, как контролировать свою жизнь вне футбола», – добавил главный тренер «Аль-Насра».

  • 40-летний Роналду в этом сезоне провел за клуб 6 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок контракта португальского игрока с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2027 года.

Источник: SAPO
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Жезуш Жорже
