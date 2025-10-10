Тренер «Аль-Насра» рассказал о физической форме Роналду в 40 лет

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«Криш просто невероятен. Он второй по скорости игрок в команде и третий в спринте, бежит со скоростью свыше 25 км/ч. Это невероятно. И это касается не только поля – он очень умный человек с видением, которое выходит далеко за рамки футбола.

Никто в мире не имеет ни малейшего представления о том, что это за человек. Я тоже не знал, а теперь знаю. Это невероятно. Он, без сомнения, символ Португалии. В какой бы стране он ни был, сотни людей собираются у дверей отеля, чтобы увидеть его», – сказал Жезуш.

«Он знает себя, свое тело, и когда мы делаем интенсивные упражнения, он выкладывается до предела своих возможностей. Он редко получает травмы, потому что знает, как контролировать себя. Он знает, как контролировать свою жизнь вне футбола», – добавил главный тренер «Аль-Насра».