Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который должен возглавить «Оренбург»

«КАМАЗ» объявил об уходе Ильдара Ахметзянова с поста главного тренера команды.
«Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам!
Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры. Спасибо, Раушаныч!» – говорится в сообщении клуба.
Вместе с помощниками Дмитрием Белоруковым и Артуром Ахметгалимовым Ахметзянов продолжит карьеру в другом клубе. Ожидается, что это будет «Оренбург», занимающий 14-е место в РПЛ.
Платон Захарчук остаeтся в «КАМАЗе» и войдeт в обновлeнный тренерский штаб команды.
- Ахметзянов выступал за «КАМАЗ» в 2010–2014 годах. 41-летний работал в тренерском штабе команды в различном статусе с 2017 года.
- Клуб из Набережных Челнов занимает 6-е место в Первой лиге с 22 очками после 13 матчей.
Источник: официальный сайт «КАМАЗа»