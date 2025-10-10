Клуб Первой лиги попрощался с тренером, который должен возглавить «Оренбург»

«КАМАЗ» объявил об уходе Ильдара Ахметзянова с поста главного тренера команды.

«Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам!

Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры. Спасибо, Раушаныч!» – говорится в сообщении клуба.

Вместе с помощниками Дмитрием Белоруковым и Артуром Ахметгалимовым Ахметзянов продолжит карьеру в другом клубе. Ожидается, что это будет «Оренбург», занимающий 14-е место в РПЛ.

Платон Захарчук остаeтся в «КАМАЗе» и войдeт в обновлeнный тренерский штаб команды.