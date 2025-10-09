Сборной России предрекли победу на Евро-2028

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев допустил победу сборной России на чемпионате Европы 2028 года.

– Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?

– Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.

– В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?

– Надеюсь, мы что‑нибудь выиграем.

– Через три года красиво будет?

– Выиграть чемпионат Европы? Все возможно в этом мире.

– Лечи Садулаев – лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?

– Будет просто шикарно!