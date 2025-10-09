Сборной России предрекли победу на Евро-2028

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев допустил победу сборной России на чемпионате Европы 2028 года.
– Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?
– Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.
– В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?
– Надеюсь, мы что‑нибудь выиграем.
– Через три года красиво будет?
– Выиграть чемпионат Европы? Все возможно в этом мире.
– Лечи Садулаев – лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?
– Будет просто шикарно!
- Евро-2028 пройдет Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
- Россия отстранена от международный соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»