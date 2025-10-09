Введите ваш ник на сайте
Сборной России предрекли победу на Евро-2028

Сегодня, 13:47
4

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев допустил победу сборной России на чемпионате Европы 2028 года.

– Согласны с Александром Головиным, который на 100% уверен в выходе нынешней сборной на крупные турниры?

– Тоже так думаю, нам по силам это сделать. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе.

– В 2008 году мы выиграли бронзовые медали. А победить на Евро реально?

– Надеюсь, мы что‑нибудь выиграем.

– Через три года красиво будет?

– Выиграть чемпионат Европы? Все возможно в этом мире.

Лечи Садулаев – лучший бомбардир чемпионата Европы. Звучит?

– Будет просто шикарно!

  • Евро-2028 пройдет Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
  • Россия отстранена от международный соревнований с февраля 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
iscariot
1760012560
"Через три года красиво будет?". Интервьюер после этого вопроса пошел лезгинку танцевать и из калаша палить в воздух?
Ответить
FFR
1760013571
Мечтать не вредно.
Ответить
brаtskij
1760013873
Фантазёр.
Ответить
ZAITZEFF2011
1760021675
Зачем эту чепуху публиковать?
Ответить
