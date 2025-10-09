Зенитовец Педро не включил «Спартак» в число главных конкурентов по РПЛ

Вингер «Зенита» Педро назвал трех главных конкурентов своей команды в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Будут ещe претенденты на титул.

Борьба очень плотная. Все могут как потерять, так и отобрать очки друг у друга. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали», – сказал Педро.