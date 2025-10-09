Педро прокомментировал нахождение «Зенита» вне топ-3 РПЛ

Вингер «Зенита» Педро оценил положение своей команды в турнирной таблице РПЛ.
- Петербуржцы на выходных потеряли очки с «Акроном» (1:1).
- У «Зенита» 20 очков в 11 турах чемпионата и 4-е место.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 4 балла.
«Мы показываем хороший футбол. Но реализуем не все моменты. Были матчи, где мы создали достаточно, но не везло. Как в матчах с ЦСКА или «Акроном». Нас подводит реализация, и это отражается на турнирном положении.
Но мы показываем хороший и качественный футбол. Игрового кризиса нет – просто надо продолжать работать и больше фокусироваться на завершении атак.
Мы сломали неприятную серию без гостевых побед в Краснодаре. Будем продолжать в том же духе», – сказал Педро.
Источник: «Чемпионат»