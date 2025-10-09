Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил об открытии в Эр-Рияде косметологической клиники.

Она будет заниматься лечением волос и уходом за ними.

«Раньше люди стеснялись. Еще пять лет назад это было как клеймо. Но сейчас все иначе. Теперь многие смотрят на это как на визит к стоматологу.

С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек. Я много лет в этой сфере и немного разбираюсь в проблемах людей», – сказал 40-летний португалец.