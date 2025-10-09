Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил об открытии в Эр-Рияде косметологической клиники.
Она будет заниматься лечением волос и уходом за ними.
«Раньше люди стеснялись. Еще пять лет назад это было как клеймо. Но сейчас все иначе. Теперь многие смотрят на это как на визит к стоматологу.
С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек. Я много лет в этой сфере и немного разбираюсь в проблемах людей», – сказал 40-летний португалец.
- Роналду забил 946 голов за карьеру.
- Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Наср».
- Ранее играл за «Реал», «Ювентус», «Спортинг» и дважды «Манчестер Юнайтед».
Источник: Daily Mail