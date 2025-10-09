Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии

Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии

Сегодня, 00:24

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил об открытии в Эр-Рияде косметологической клиники.

Она будет заниматься лечением волос и уходом за ними.

«Раньше люди стеснялись. Еще пять лет назад это было как клеймо. Но сейчас все иначе. Теперь многие смотрят на это как на визит к стоматологу.

С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек. Я много лет в этой сфере и немного разбираюсь в проблемах людей», – сказал 40-летний португалец.

Еще по теме:
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола 1
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
Роналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
Источник: Daily Mail
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В Кубке России могут запретить легионеров, первый футболист-миллиардер, рекордное предложение по Ямалю и другие новости
01:23
Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»
00:36
Роналду открыл клинику по лечению волос в Саудовской Аравии
00:24
Илья Мэддисон составил оптимальный состав «Динамо»: «Карпину придется убрать всех своих дружков»
00:12
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
Вчера, 23:59
«Реал» собирается вернуть двух игроков в 2026 году
Вчера, 23:37
1
Семин назвал условие для победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:23
Netflix может стать вещателем Лиги чемпионов: подробности
Вчера, 23:11
«Спартаку» предлагали двух тренеров, связанных с Месси
Вчера, 22:48
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
Вчера, 22:39
1
Все новости
Все новости
Президент УЕФА указал на место Роналду в истории футбола
Вчера, 22:39
1
Клуб Бензема назначил нового тренера, выигрывавшего трофеи в двух странах Европы
Вчера, 18:33
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
Вчера, 12:08
Экс-тренер «Милана» возглавит команду Бензема в Саудовской Аравии
Вчера, 09:08
Видео«Рубин» забил «Крыльям» после грубейшей ошибки Сутормина
4 октября
Адебайор сделал выбор между Месси и Роналду: «Даже в гробу я выберу его»
1 октября
1
Чемпион Саудовской Аравии хочет назначить Клоппа
29 сентября
«Аль-Иттихад» рассматривает трех европейских топ-тренеров
29 сентября
Хави может получить первое назначение после увольнения из «Барселоны»
28 сентября
«Аль-Иттихад» уволил чемпиона мира и Европы
28 сентября
2
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
26 сентября
2
Манише сказал, когда Роналду забьет 1000-й гол в карьере
25 сентября
1
Реакция Роналду на идеальный старт «Аль-Насра» в чемпионате
21 сентября
«Аль-Наср» разнес «Аль-Рияд» благодаря дублям Роналду и Феликса; Криштиану забил 944-й и 945-й голы в карьере
20 сентября
1
Еще один клуб заинтересовался Кисляком из ЦСКА
15 сентября
ФотоРоналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии
15 сентября
3
Реакция Роналду на признание его лучшим футболистом всех времен
11 сентября
4
Итог переговоров Баринова с ЦСКА
11 сентября
9
ВидеоРоналду признан лучшим игроком всех времен
11 сентября
6
ПостДжорджина Родригес произвела фурор на Венецианском кинофестивале
5 сентября
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
3 сентября
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
3 сентября
«Аль-Наср» не смог купить игрока по просьбе Роналду
2 сентября
Роналду двумя словами отреагировал на разгромную победу «Аль-Насра» в 1-м туре чемпионата
30 августа
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
29 августа
Обращение Роналду к болельщикам «Аль-Насра» перед стартом нового сезона
28 августа
1
Роналду побил антирекорд Маскерано
27 августа
1
В Медиалиге допустили приезд Месси и Роналду
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 