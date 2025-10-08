Семин назвал условие для победы сборной России над Ираном

Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.
«Есть хорошие предпосылки. Есть группа ребят, которые более опытные, которые играют за границей в хороших клубах.
И есть хорошая наша молодежь. Такая как Батраков, Кисляк. Это талантливые игроки, они могут в дальнейшем играть ключевую роль в нашей команде.
Иран на чемпионате мира играет, а мы не играем по различным причинам. Сборная должна проще на это смотреть и сыграть в свою лучшую игру.
Также как и каждый игрок, выходя за национальную сборную, должен полностью показывать свою самоотдачу, свой уровень мастерства.
Тогда обязательно должна быть победа», – сказал Семин.
- Россия примет Иран в пятницу, 10 октября, в 20:00 мск.
- Матч пройдет в Волгограде, на следующей неделе будет еще одна товарищеская встреча – с Боливией.
Источник: Sport24