Семин назвал условие для победы сборной России над Ираном

Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Есть хорошие предпосылки. Есть группа ребят, которые более опытные, которые играют за границей в хороших клубах.

И есть хорошая наша молодежь. Такая как Батраков, Кисляк. Это талантливые игроки, они могут в дальнейшем играть ключевую роль в нашей команде.

Иран на чемпионате мира играет, а мы не играем по различным причинам. Сборная должна проще на это смотреть и сыграть в свою лучшую игру.

Также как и каждый игрок, выходя за национальную сборную, должен полностью показывать свою самоотдачу, свой уровень мастерства.

Тогда обязательно должна быть победа», – сказал Семин.