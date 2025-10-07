Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что «Спартак» может возглавить Луис Гaрсия Пласа.
«Я не думаю, что назначение Гарсии даст что-то новое «Спартаку». В футболе уже все давно придумано, даже не знаю, чем он может помочь команде.
Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Это ничего не решает. Я бы вообще Станковича сейчас не трогал», – заявил Мостовой.
- Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
- Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
- Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
- Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).
Источник: «РБ Спорт»