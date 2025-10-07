Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Александр Мостовой высказался о том, что «Спартак» может возглавить Луис Гaрсия Пласа.

«Я не думаю, что назначение Гарсии даст что-то новое «Спартаку». В футболе уже все давно придумано, даже не знаю, чем он может помочь команде.

Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Это ничего не решает. Я бы вообще Станковича сейчас не трогал», – заявил Мостовой.