Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Сегодня, 20:55
2

Александр Мостовой высказался о том, что «Спартак» может возглавить Луис Гaрсия Пласа.

«Я не думаю, что назначение Гарсии даст что-то новое «Спартаку». В футболе уже все давно придумано, даже не знаю, чем он может помочь команде.

Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Это ничего не решает. Я бы вообще Станковича сейчас не трогал», – заявил Мостовой.

  • Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
  • Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в 11 турах.
  • Отставание от лидирующего ЦСКА – 6 баллов.
  • Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

Еще по теме:
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось» 1
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим» 27
Мостовой отказался возглавить клуб РПЛ 12
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Пласа Луис Гарсия Станкович Деян Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1759862741
Сделали бы Александра главным тренером «Спартака»… Вот точно хуже не будет, либо всех высот достигнем, либо обгадится, и, по крайней мере, про «футбольных» людей и про то, что уже всё давно придумано, долго не услышим…
Ответить
vvv123
1759863918
Отстой по всей Европе собирают и баксами, собранными на бензоколонках, оплачивают! Я вообще не понимаю, почему я эту отстойную контору должен оплачивать при каждой заправке?
Ответить
Главные новости
Пименов указал на судейскую ошибку в дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ни в какие рамки не лезет»
22:34
Реакция Месси на завершение карьеры Альбы
22:22
Мостовой – о новом тренере сборной Узбекистана: «И во сне бы это никому не приснилось»
22:10
1
Червиченко объяснил приглашение Хави в «Спартак»
21:50
«Сам не очень разбирается»: президент Медиалиги улучил Соловьева в неосведомленности
21:39
2
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
21:21
2
Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз
21:09
7
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
20:55
2
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
20:44
5
Стало известно, почему Захарян не играет 2,5 недели
20:32
3
Все новости
Все новости
Овчинников проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»
22:00
1
Черданцев сказал, чем «Локомотив» удивил его в дерби с «Динамо»
21:30
1
Губерниев отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
21:21
2
Пономарев встал на защиту Соболева, нарушившего ПДД более 600 раз
21:09
7
Мостовой оценил нового кандидата на пост главного тренера «Спартака»
20:55
2
Три европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА
20:44
5
Карпин раскрыл, как его называли во время футбольной карьеры
20:20
2
Казахстан пытался переманить защитника сборной России
20:08
2
ЦСКА отказался от претензий к судейству в дерби со «Спартаком»
19:50
1
Абаскаль недоволен результатами «Спартака»
19:40
3
На динамовца Нгамале появился еще один претендент
19:30
Ташуев недоволен размером пенсии: «Где мои деньги?»
19:19
11
Канчельскис – о Мостовом: «Сделает «Спартак» снова великим»
19:00
27
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство
18:51
7
Карпин посоветовал игроку сборной России сбросить вес
18:43
2
Черданцев проанализировал дерби ЦСКА – «Спартак»
18:18
6
Смолов поддержал Сперцяна, обвиненного в расизме
18:06
2
Сафонов назвал лучшего российского тренера
17:56
Бабаев ответил, когда ЦСКА продаст Кисляка
17:43
3
В «Рубине» рассказали о стоимости Даку
17:31
Колосков оценил запрет русского языка в украинском футболе
17:17
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева и Захаряна в итоговом составе сборной России
17:05
«Спартак» нашел замену для Станковича в Испании
16:45
26
Карпин сказал, когда вернет Джикию в сборную России
16:37
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам проигранного дерби с «Локомотивом»
16:29
1
Карпин прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным
16:16
Стало известно, почему «Спартак» игнорирует российских тренеров
15:51
9
Реакция Карпина на угрозу министра спорта
15:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 