«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича

Бывший спартаковец Владимир Быстров считает, что клубу лучше уволить главного тренера Деяна Станковича.

Накануне «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в 11-м туре.

Красно-белые идут на 6-м месте.

Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).

«Станкович не справился, он не справится со свей задачей.

Чего вы привязываетесь к неустойке? Это 3 миллиона долларов максимум. Ну для клуба с таким бюджетом... Сэкономьте на трансфере одного иностранца! Для клубов терпеть эту херню... Особенно для топ-клубов.

Игроки достают себя из болота за счет характера, они из-за тренера оказываются в [болоте]. Он раз за разом проваливает стартовый состав, начинает экспериментировать, выдумывать и затем делает уйму замен в перерыве.

Поставил центрального защитника Руслана Литвинова на фланг. Ты пойми, это не игрок фланга. Он подставляет футболиста, сует на левый фланг медленного футболиста. Под скоростного футболиста ставите медленного – это вообще просто...» – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».