«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича

Бывший спартаковец Владимир Быстров считает, что клубу лучше уволить главного тренера Деяна Станковича.
- Накануне «Спартак» проиграл ЦСКА (2:3) в 11-м туре.
- Красно-белые идут на 6-м месте.
- Следующий соперник – «Ростов» (18 октября).
«Станкович не справился, он не справится со свей задачей.
Чего вы привязываетесь к неустойке? Это 3 миллиона долларов максимум. Ну для клуба с таким бюджетом... Сэкономьте на трансфере одного иностранца! Для клубов терпеть эту херню... Особенно для топ-клубов.
Игроки достают себя из болота за счет характера, они из-за тренера оказываются в [болоте]. Он раз за разом проваливает стартовый состав, начинает экспериментировать, выдумывать и затем делает уйму замен в перерыве.
Поставил центрального защитника Руслана Литвинова на фланг. Ты пойми, это не игрок фланга. Он подставляет футболиста, сует на левый фланг медленного футболиста. Под скоростного футболиста ставите медленного – это вообще просто...» – сказал Быстров на ютуб-канале «О, Родной Футбол!».