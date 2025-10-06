Введите ваш ник на сайте
Флик объяснил разгром «Барселоны» «Севильей»

Сегодня, 15:10

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о гостевом матче 8-го тура Примеры с «Севильей» (1:4).

«В первом тайме соперник действовал агрессивно, а мы не смогли отреагировать. Думаю, во второй половине у нас это получилось.

Нам нужно сосредоточиться на своих ошибках и сделать так, чтобы подобное не повторилось. Мы недовольны, потому что проигрывать тяжело. Я ценю реакцию команды во втором тайме. Я видел в раздевалке игроков, готовых отреагировать. Я видел их злыми, и мне это нравится.

Не думаю, что дело в системе и структуре. Думаю, мы допустили серьeзные ошибки в первом тайме. Не хочу останавливаться на некоторых вещах, которые произошли, но наша игра в первом тайме была неудачной.

Во втором мы кое-что изменили; пенальти мог всe изменить. Но это в прошлом. Нам нужно извлечь уроки из сегодняшнего дня, из того, что произошло в матче с «ПСЖ», и мы это сделаем. Будем надеяться, что когда перерыв на сборные закончится, в состав вернутся важные игроки, которые нам нужны, и мы сможем порадовать болельщиков победами.

Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера». Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с позитивной стороны.

Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию. Но это не самое тяжелое поражение», – сказал Флик.

Примера. «Барселона» крупно проиграла «Севилье» (1:4), Алексис Санчес забил, Левандовски не реализовал пенальти
«Барселона» покинет Суперлигу
«Барселону» заподозрили в фальсификации травмы Ямаля
Источник: As
Испания. Примера Барселона Севилья Флик Ханс-Дитер
