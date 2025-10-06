«Спартак» может пополниться экс-сотрудником ЦСКА

Совет директоров «Спартака» рассмотрит назначение на должность в клубе Андрея Мовсесьяна. Планируется, что он будет отвечать за российский трансферный рынок и «Спартак-2».

Мовсесьян ранее работал в ЦСКА. С 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее – спортивного директора. В декабре 2024-го покинул этот пост.