«Спартаку» предложили вернуть Федуна

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном уходе гендиректора клуба Олега Малышева.

«Работа Малышева в «Спартаке»? Не очень хорошо. Очевидно, что клуб пережил много неприятностей во время его работы. Мы можем говорить о выборе спортивного директора или выборе игроков. Я не увидел сильного руководства ни в одной из сторон клуба. Было бы здорово, если Федун вернулся в «Спартак», – сказал Камоцци.