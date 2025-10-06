«Спартаку» предложили вернуть Федуна

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном уходе гендиректора клуба Олега Малышева.
«Работа Малышева в «Спартаке»? Не очень хорошо. Очевидно, что клуб пережил много неприятностей во время его работы. Мы можем говорить о выборе спортивного директора или выборе игроков. Я не увидел сильного руководства ни в одной из сторон клуба. Было бы здорово, если Федун вернулся в «Спартак», – сказал Камоцци.
- Малышев работает на посту генерального директора клуба с июня 2023 года.
- Федун был президентом и председателем совета директоров «Спартака» в 2004–2022 годах.
Источник: Metaratings.ru