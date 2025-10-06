Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об обвинениях в расизме в адрес полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.
«Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом 💪» – написал Агкацев.
- После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве.
- Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.
Источник: телеграм-канал StasAgkatsev1