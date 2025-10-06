Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об обвинениях в расизме в адрес полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.

«Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом 💪» – написал Агкацев.