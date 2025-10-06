Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна

Сегодня, 09:25
6

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об обвинениях в расизме в адрес полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.

«Близко знаю Эдика очень много лет, и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова. Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом 💪» – написал Агкацев.

  • После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве.
  • Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

Еще по теме:
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном 13
Сперцян записал обращение на фоне обвинений в расизме 13
Заявление РПЛ по расистской выходке Сперцяна 11
Источник: телеграм-канал StasAgkatsev1
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Ндонг Усман
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1759733179
Ну понятно что будут защищать своего до конца!!! Посмотрим чем закончится
Ответить
Foxitkuban
1759734294
Знаю Эдика, не мог он проявить расизм. Совсем он не такой.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1759735320
а почему, собственно, мы должны верить Ндонгу? Его одноклубники знают не такое долгое время, в отличии от одноклубников Сперцяна
Ответить
Troyz
1759735528
Подумаешь, ****** назвал или чернозадым. Если бы меня черный назвал белозадым, я не ущемился бы ни капли, а они чего такие обиженные-то?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1759735669
Странно, что до сих пор не появилось ИНТЕРЕСное мнение с плохо скрываемой неприязнью к Сперцяну в частности, и к ЯНам вообще
Ответить
Таарон
1759736997
Сперцян говнючок ещё тот. Посмотрите, как он корчится при столкновениях, потом вскакивает и как ни в чём не бывало бежит работать. Ложь на поле это тоже часть его работы. Тьфу...
Ответить
Главные новости
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
6
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
5
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Все новости
Все новости
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
1
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
1
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
4
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном
10:23
13
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»
08:58
21
Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство
08:46
2
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
5
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
3
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
3
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
5
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
2
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
8
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
4
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
13
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
28
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
21
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
4
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
7
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 