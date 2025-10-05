«Обидно за Арсена»: брат Захаряна недоволен, что футболисту не дают играть в «Сосьедаде»

Давид Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, опубликовал пост после поражения басков от «Райо Вальекано» (0:1) в 8-м туре Примеры.

Россиянин остался в запасе.

В этом сезоне у Захаряна 2 выхода на замену.

«Сосьедад» – в зоне вылета.

«Как будто бы все понятно.

Как выигрывать конкуренцию, если ты сидишь без шансов.

Обидно за Арсена, представляю насколько обидно самому Арсену. При всем уважении к футболистам, которые выходят на замену. Но, по ощущениям, Арсен покреативнее тех футболистов, которые вышли на замену. Но я не тренер и не мне решать, а результат один, и это прямая зона вылета (предпоследнее место.

Тут только терпения, работа на тренировках и следить за ситуацией дальше», – написал Давид Захарян.