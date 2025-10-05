Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Вчера, 19:31
8

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

  • ЦСКА 3 раза забил к 17-й минуте.
  • 1+1 оформил Данил Круговой.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

– Вы быстро забили три гола и казалось, что доведете спокойно матч до конца. Но почему ЦСКА не удалось без нервов закончить игру?

– Согласен с вами. Несмотря на то, что мы забили три гола к 18‑й минуте, мы не играли так, как хотели. Нам не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить ещe. Мы много мячей дарили сопернику. У нас были проблемы в прессинге, в средней зоне мы были не так компактны. Тремя нашими голами мы открыли матч, раскрыли его. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти.

Еще по теме:
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби 6
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним 1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Спартак ЦСКА Челестини Фабио
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nozo
1759682047
второй тайм ты конечно слил сам, на удержание решил поиграть
Ответить
Dr Metal
1759682579
Спасибо за победу! главное больше забить чем пропустить, любая победа это +3
Ответить
Everest13
1759683052
Видно что игроки устали , но удержали с победой вас
Ответить
Константин-Шапкин-google
1759683169
Челюстини (Челюскин) никак не поймёт куда попал . Пенали ставят ни за что на ровном месте. Очки прут не по игре. Только успевай улыбаться!!!
Ответить
FCSpartakM
1759688657
почему не было спокойствия? судья все сделал, чтобы кон были спокойны
Ответить
Snek
1759695661
Когда ЦСКА начнёт нормально в обороне играть? Почему вся игра на атаку, а потом в конце игра на отбой? Я хз зачем все эти оды поют армейцам, у нас море проблем. Такой игрой нам не стать чемпионами. Челестини, конечно, хорош, спору нет, но его интересует только игра в атаку, что печалит, счёт без нервов удержать не можем. Да и если играем в атаку, то зачем вообще счёт удерживать? Почему ЦСКА каждый матч после 70-ой минуты по полю ползает? В общем мы, конечно, особенные и самые лучшие, но проблемы нас сломают, инфа 154%.
Ответить
Главные новости
Отставки в «Спартаке» после поражения от ЦСКА, травма Акинфеева, увольнение Слишковича, разгром «Барселоны» и другие новости
01:19
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
2
Лига 1. Мбаппе спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:1)
Вчера, 23:38
1
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
2
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
6
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
12
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
6
Все новости
Все новости
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
1
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
1
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
2
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
6
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
12
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
6
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
3
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
6
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
5
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
9
ВидеоСперцян записал обращение на фоне обвинений в расизме
Вчера, 20:37
12
Ливай обратился с просьбой к фанатам «Спартака» после поражения от ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Григорян определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 20:11
4
ВидеоГнев Барко после замены в дерби с ЦСКА
Вчера, 19:49
19
Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» и свою травму
Вчера, 19:42
3
Информация от ЦСКА по травме Акинфеева
Вчера, 19:36
11
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
Вчера, 19:31
8
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА
Вчера, 19:13
4
Губерниев перечислил людей, которых надо менять в «Спартаке» после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:56
9
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА
Вчера, 18:35
18
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:31
1
⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл на выезде ЦСКА (2:3), красно-синие вышли в лидеры
Вчера, 18:31
154
Акинфеева заменили в дерби со «Спартаком» – расстроенный вратарь выбросил перчатки
Вчера, 17:57
4
Предсказан новый тренер «Оренбурга»
Вчера, 17:49
3
Шпилевский – о возможном увольнении из «Пари НН»: «Не думаю, что придет Гвардиола и изменит ситуацию»
Вчера, 17:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 