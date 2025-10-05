Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итог матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

ЦСКА 3 раза забил к 17-й минуте.

1+1 оформил Данил Круговой.

ЦСКА лидирует в РПЛ.

– Вы быстро забили три гола и казалось, что доведете спокойно матч до конца. Но почему ЦСКА не удалось без нервов закончить игру?

– Согласен с вами. Несмотря на то, что мы забили три гола к 18‑й минуте, мы не играли так, как хотели. Нам не хватало терпения, спокойствия, чтобы забить ещe. Мы много мячей дарили сопернику. У нас были проблемы в прессинге, в средней зоне мы были не так компактны. Тремя нашими голами мы открыли матч, раскрыли его. Мы могли провести матч лучше, команде есть куда расти.